Champions League, Napoli in terza fascia: la data del sorteggio

Notizie Napoli calcio. Il Napoli è tornato ufficialmente in Champions League dopo due stagioni d'assenza. La squadra di Spalletti sarà ai nastri di partenza della rassegna europea per club più importante.

La società di De Laurentiis, come ribadito anche dal Corriere del Mezzogiorno, sarà situata in terza fascia e rischia di sicuro un girone piuttosto ostico da affrontare:

Non sarà, di sicuro, un sorteggio agevole perché gli azzurri sono calati nel ranking Uefa (25esimo posto) e quindi il Napoli sarà inserito in terza fascia, con la possibilità di capitare in un girone con squadre blasonate. Nella prima fascia, infatti, vengono inserite le squadre campioni di Spagna (Real Madrid), Inghilterra, Italia, Germania (Bayern Monaco) e Francia (Paris Saint Germain) e Portogallo. In seconda fascia, stesso discorso, con formazioni di caratura superiore.

Il tutto sarà definito, comunque, il 24 agosto quando termineranno gli spareggi per l’accesso alla competizione. Al momento non sono ancora stati assegnati, infatti, tutti i campionati ma la terza fascia di sicuro non prevede un sorteggio agevole per gli azzurri che dovranno sperare di essere inseriti in un raggruppamento meno impegnativo.