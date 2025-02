SkySport o Prime Video? Dove vedere Milan-Feyenoord in Tv e streaming

Dove vedere Milan-Feyenoord In Tv e streaming: gara decisiva a San Siro per il match di ritorno dei play-off di Champions League. Fischio d'inizio alle 18.45: chi la spunta strappa il pass per gli ottavi di finale, e si riparte dall'1-0 dell'andata a favore degli olandesi.

Questo significa che i rossoneri dovranno vincere con almeno due gol di scarto per qualificarsi direttamente alla fase successiva: con un solo gol di differenza, per esempio 2-1, si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore in virtù del risultato della prima partita.

Si sommano ovviamente le reti ma non c'è più la regola della rete in trasferta che vale doppio.

Gli ospiti invece, dal canto proprio, arrivano a Milano con un vantaggio minimo ma importante e con la possibilità di gestire la partita, cercando di chiudere gli spazi e ripartire in contropiede.

Altra sfida tra i rossoneri arrivati 13esimi e i biancorossi che hanno chiuso al 19° posto.

Dove vedere Milan-Feyenoord in Tv

Dove vedere Milan-Feyenoord in Tv? Dove sarà trasmessa la gara in tutto questo? E' questo il dubbio di queste ore che riguarda tifosi e in generale appassionati di calcio che non vorranno perdersi l'appuntamento.

La risposta è la seguente: Milan-Feyenoord sarà su SkySport. La gara d'andata è stata trasmessa da Prime Video ma questa volta cambi l'emittente e dunque servirà quest'altro tipo di abbonamento per godersi il match.

I canali nel dettaglio saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253).

Dove vedere Milan-Feyenoord in streaming

Dove vedere Milan-Feyenoord in streaming: ovviamente sempre via SkySport, con due tipi di alternative per chi vodrà assistere al match in maniera ancor più fluida. Ovvero SkyGo per i dispositivi abilitato oppure NOW per chi ha l'abbonamento digitale.

Probabili formazioni Milan-Feyenoord

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

: Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao. Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Timber, Moder, Milambo; Paixão; Ueda, Moussa. All. Bosschaart.

Gioca dal primo minuto il grande ex Gimenez, ed è proprio a lui che si affidano molte speranze milaniste. Dopo i rossoneri toccherà ad Atalanta-Club Brugge.