Sky - Lista Champions della SSC Napoli, Spalletti esclude un azzurro: ecco chi

Champions League - A partire dagli ottavi di finale di Champions League, un club può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori idonei per le restanti partite della competizione in corso. Tale registrazione deve essere completata entro la mezzanotte di oggi, e questi tre nuovi giocatori possono anche essere stati già schierati per un'altra squadra nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase a gironi di Champions League, Europa League o Europa Conference League. Come si muoverà il Napoli in vista del doppio match con i tedeschi dell'Eintracht Francoforte?

Lista Champions SSC Napoli: out Demme

Come racconta Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per Sky Sport 24, il Napoli ha scelto già la lista per la Champions:

"Per quanto riguarda la lista Champions del Napoli, la scelta dovrebbe essere questa in attesa che diventi ufficiale: come raccontiamo da un po', ci sarà Gollini che prende il posto di Sirigu. C'è Bereszynski e potrebbe stavolta toccare a Zerbin e Demme restare fuori. Con Idasiak, prodotto del settore giovanile, che farà da terzo portiere. Gli altri ci sono tutti: non dovrebbero esserci sorprese, attendiamo l'ufficialità. La lista porta alla rinuncia dolorosa di Diego Demme, che sta bene e s'è ritrovato: molto stimato da Luciano Spalletti, ma a centrocampo ha tanti uomini e di qui la scelta. E poi Zerbin resta fuori perché paga la duttilità di Elmas che può giocare anche alto e largo nel tridente".

