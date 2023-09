Sky - Braga-Napoli, le ultimissime di formazione: sciolto il dubbio Juan Jesus-Natan

Notizie calcio. Questa sera andrà in scena Braga-Napoli, gara valida per la 1^ giornata della fase a gironi della Champions League:

Braga-Napoli, ultime di formazione

Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre partita di Braga-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Pochi dubbi di formazione, con il ballottaggio tra Juan Jesus e Natan che vedrà il primo scendere in campo da titolare. Per il resto c’è da aspettarsi il miglior Napoli possibile con Osimhen e Kvaratskhelia sicuri di un posto, con il classico centrocampo con Zielinski, Lobotka e Anguissa. In attacco spazio a Politano che ha avuto la meglio su Raspadori e Lindstrom sull’out di destra”.

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia

QUI BRAGA - Dopo l'ampio turnover in campionato contro il Farense (match perso 3-1), Artur Jorge torna al 4-2-3-1 con diverse novità. A centrocampo spazio Vitor Carvalho, mentre Al Musrati è in vantaggio su André Horta. Sulla trequarti ampia scelta per Artur Jorge che dovrebbe affidarsi a Ricardo Horta, Pizzi e Bruma alle spalle di Abel Ruiz, ma non sono escluse novità. Ecco la formazione: