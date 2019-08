Notizie Calcio Napoli - Alessandro Alciato, di Sky Sport, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla Champions League sul suo profilo Twitter:

"La UEFA ha deciso di mettere limiti al prezzo dei biglietti per i tifosi in trasferta in Champions League ed Europa League. Il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti sarà di 70 euro in Champions League e 45 euro in Europa League".