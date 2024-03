Rigori in Barcellona-Napoli? La storia del club spagnolo con le statistiche dei rigori. Se si ripetesse il pareggio dell'andata, in Champions League si risolverebbe dagli undici metri la qualificazione tra le due società. Il club spagnolo ha affrontato 14 partite di qualificazioni ai rigori con un bilancio favorevole. Il Barcellona ha vinto 10 di questi turni, mentre ha perso in quattro precedenti. Con Ter Stegen in porta però il Barcellona ha sempre vinto alla lotteria dei rigori.