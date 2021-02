CorSera - Riforma della Champions League dal 2024? Possibile allargamento a 36 squadre e minimo dieci match a squadra

La Uefa sta mettendo a punto la riforma della Champions League che dal 2024 dovrebbe passare da 32 a 36 squadre. Ne parla il Corriere della Sera.

"Il punto è nel numero delle partite, dalle attuali 125 a 225. Si passerà dalle attuali 6 partite dei gironi a un minimo di dieci. Per 32 delle 36 partecipanti il metodo di ingresso resterà quello odierno, per le altre quattro potrebbe basarsi anche sul ranking storico. Quattro le fasce in cui saranno divise le squadre: le prime otto vanno agli ottavi, poi spareggi dal 9° al 24° posto per decidere le altre otto qualificate, le ultime retrocedono in Europa League"