Rifinitura Napoli-Barcellona, Calzona chiede ritmo e intensità! Ngonge in gruppo, Sinatti-Grava nello staff | VIDEO

Ultime notizie UEFA Champions League - Tempo di rifinitura a Castel Volturno in vista di Napoli-Barcellona, che coincide però anche col primo allenamento agli ordini di Francesco Calzona per gli azzuri.

Rifinitura Calzona per Napoli-Barcellona: l'allenamento

Vi raccontiamo la prima seduta d'allenamento dall'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno con Calzona alla guida tecnica della squadra. C'è sempre Edoardo De Laurentiis al fianco del nuovo allenatore del Napoli, anche il vice-presidente è in campo per far sentire la vicinanza della società al nuovo tecnico. Calzona ha subito chiesto intensità fin dal torello pre-allenamento ai calciatori, incitandoli ad aumentare ritmo e intensità. Confermato Gianluca Grava nel nuovo staff tecnico: è in campo anche l'ex azzurro, che era nello staff di Walter Mazzarri.

Andando ai singoli, in gruppo ci sono anche Zielinski e Demme (non in lista UEFA), mentre aveva lavorato a parte in questi primi minuti di rifinitura Cyril Ngonge: il calciatore ha svolto attivazione lontano dal gruppo impegnato nel riscaldamento. Poi s'è unito ai compagni: è a disposizione per il Barcellona, quindi.

Ngonge a Castel Volturno

In campo, subito, anche il preparatore atletico Sinatti: si tratta di un gradito ritorno in casa Napoli.

In allegato la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.