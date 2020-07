Repubblica - Al Napoli non dispiacerebbe giocare a Lisbona col Barcellona, i prossimi giorni saranno decisivi

Champions League - "Non ci metto becco perché non è il mio lavoro. Ci penseranno il presidente De Laurentiis e i suoi uomini. Ovviamente c’è preoccupazione". Queste le dichiarazioni nel post-partita di Napoli-Udinese per l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, interrogato su Barcellona-Napoli. Repubblica aggiunge:

"L’unica deroga alla sfida col Barcellona la fa per l’emergenza Covid che ha colpito nuovamente la capitale della Catalogna. Comunicazioni ufficiali non ce ne sono e al momento la sfida è confermata al Camp Nou. Al Napoli non dispiacerebbe lo slittamento della gara a Lisbona, sede della Final Eight. I prossimi giorni saranno decisivi"