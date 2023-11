Real Madrid-Napoli, tra i convocati anche Zidane junior e un altro figlio d'arte | FOTO

Notizie Calcio - Diramata la lista dei convocati del Real Madrid per la partita di domani in Champions League contro il Napoli. Assente come anticipato Luka Modric per risentimento muscolare e tanti giovani in lista. Spiccano però in particolare due nomi, ovvero due figli d’arte: Theo Zidane e Canizares.

Attenzioni particolari in particolare sul primo, figlio dell’ex centrocampista Juve e Real Madrid. Terzogenito, è dotato di un fisico imponente con i suoi 1,96 m. di altezza. Giocatore che si è distinto particolarmente con la squadra giovanile di Raúl González. Ha giocato 13 delle 14 partite attirando le attenzioni di Carlo Ancelotti.