Ranking UEFA aggiornato: ecco come si presenta la nuova classifica dei coefficienti per club dopo le partite di ieri sera in UEFA Champions League. La vittoria del Napoli in trasferta a Braga consente agli azzurri di guadagnare ulteriori punti e la SSC Napoli vola così al 16esimo posto in classifica, davanti al Benfica e subito dietro alle spalle dell'Atletico Madrid.

Ranking UEFA

Guarda la classifica aggiornata del Ranking UEFA su CalcioNapoli24.