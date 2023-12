Ranking UEFA aggiornato: ecco come si presenta la nuova classifica dei coefficienti per club dopo la tre giorni delle coppe europee. La sconfitta contro il Real Madrid non cambia la posizione della SSC Napoli che si conferma al 16esimo posto in classifica, davanti al Benfica e subito dietro alle spalle dell'Atletico Madrid.

Ranking UEFA

