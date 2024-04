Ranking UEFA, 5° posto per la Champions a un passo con la vittoria dell'Atalanta

Colpaccio Atalanta in Europa League. Un risultato storico che potrebbe far beneficiare tutto il calcio italiano. Questa clamorosa vittoria per 3-0 ad Anfield, che virtualmente, tranne clamorosi e surreali tracolli al ritorno, ipoteca il passaggio del turno e insieme al passaggio automatico di un'altra italiana considerando il derby Milan-Roma sblocca di fatto il 5° posto valido per accedere sempre in Champions. Manca solo l'ufficialitĂ ma, se confermati questi risultati, sarebbe praticamente certo.Â