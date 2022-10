Ottavi Champions: il Napoli si qualifica se...tutte le combinazioni

Il Napoli si qualifica agli Ottavi di Champions League se...Arrivano le ultime notizie su tutte le combinazioni possibili. Ottavi Champions, il Napoli si qualifica se ottiene due risultati sue tre contro l'Ajax. Su CalcioNapoli24.it vi spieghiamo i motivi.

Ottavi Champions: il Napoli si qualifica se

Il Napoli si qualifica in Champions se...Tutto pronto per la quarta giornata del Girone di Champions League del Napoli. La squadra di Spalletti ospiterà l'Ajax allo stadio Maradona nella partita che si giocherà mercoledì 12 ottobre ore 18:45. Scopriamo adesso, quali risultati servono agli azzurri in vista della partita già contro l'Ajax che può portare ad una storica qualificazione agli Ottavi di Champions League con largo anticipo. Il Napoli si qualifica se...

pareggia e va a10 punti , l'Ajax andrebbe a 4 punti e quindi a -6 dal Napoli. Anche se l'Ajax vincesse tutte le restanti partite e raggiungesse il Napoli a 10 punti, avrebbe lo scontro diretto a sfavore. Il Napoli sarebbe quindi certo almeno del secondo posto .

, l'Ajax andrebbe a 4 punti e quindi a -6 dal Napoli. Anche se l'Ajax vincesse tutte le restanti partite e raggiungesse il Napoli a 10 punti, avrebbe lo scontro diretto a sfavore. Il Napoli sarebbe quindi certo almeno del . vince e va a 12 punti , con l'Ajax che resterebbe fermo a 3 punti e tagliato fuori dal discorso qualificazione come i Rangers.

, con l'Ajax che resterebbe fermo a 3 punti e tagliato fuori dal discorso qualificazione come i Rangers. Con una sconfitta contro l'Ajax, invece, non ci sarebbe la matematica e si potrà decidere la qualificazione nelle prossime giornate con Rangers e Liverpool.

Ottavi Champions Napoli si qualifica se

Classifica Champions League Napoli

Classifica Girone Napoli, questi i dati del Gruppo A di Champions League con Napoli, Liverpool, Ajax e Rangers è la seguente:

Napoli 9 punti (gol fatti 13, gol subiti 2) Liverpool 6 punti (gol fatti 5, gol subiti 5) Ajax 3 punti (gol fatti 6, gol subiti 8) Rangers 0 punti (gol fatti 0, gol subiti 9)