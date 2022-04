Nuova Champions League, UEFA pronta a cancellare due regole

La Champions League ‘23-24 è l’ultima con questa formula attuale. L’anno dopo si passerà alla coppa a 36 squadre e un solo gruppo. Si stanno definendo i dettagli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Su un punto l’Uefa non si pone problemi: i due posti per ranking saranno cancellati. La rivolta dei “piccoli” non è passata sotto silenzio. Non era una brutta idea — per il valore del torneo — far entrare due big, qualificate almeno in Europa League o Conference, ma non in Champions. Niente da fare. Invece su un’altra questione Nyon ha le idee chiare: la fase a gruppi deve prevedere 8 partite e non 10, per evitare un calendario impossibile. Infine, stabiliti i criteri del sorteggio: le 36 squadre saranno divise in 4 fasce; ogni squadra incontrerà 2 rivali di ogni fascia"