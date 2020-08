Il Mattino - Nuovi esami per Insigne, decisivo il test al San Paolo! Il piano di Gattuso per il Barcellona

Champions League - Continuano le terapie per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ha svolto parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra. L'edema osseo è sparito, sarà decisiva la giornata di oggi per capire se domani potrà essere in campo contro il Barcellona. Intanto, arrivano aggiornamenti importanti da Il Mattino.

Barcellona-Napoli, le ultime su Insigne

Si capirà se dell'infiammazione all'adduttore non c'è più traccia. Il dolore, in ogni caso, è sparito. Ma gli accertamenti clinici daranno il verdetto, assieme al test al San Paolo di questa mattina. È chiaro che il Napoli anti-Barcellona è costruito tenendo conto della presenza di Insigne. Cauto il dottor Canonico, ma Insigne ha fin dal primo istante rassicurato il suo agente Pisacane.

