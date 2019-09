TIFOSI LIVERPOOL FERITI - Purtroppo continuano episodi di disordine in città per Napoli-Liverpool. Due tifosi della tifoseria avversaria sono stati feriti alla testa da alcuni napoletani che gli hanno scagliato contro delle bottiglie di vetro in via Acton. Due supporters inglesi hanno riportato delle ferite alla testa e sono stati prontamente soccorsi dai sanitari arrivati sul posto. La notizia è riferita da Sicomunicazione.

In allegato il video