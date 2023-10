Il Napoli si appresta a volare a Berlino per prendere parte alla trasferta di Champions League contro l'Union Berlino. La squadra di Garcia lascerà il capoluogo partenopeo in aereo charter da Capodichino alle ore 15:45. Alle 19:30 è prevista la conferenza stampa di Rudi Garcia e Piotr Zielinski dalla sala conferenze dell'Olympiastadion di Berlino. La conferenza sarà seguita in diretta video da CalcioNapoli24.