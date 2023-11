Napoli vs Union Berlino 1-1, grande delusione per il risultato di ieri sera in UEFA Champions League, con gli azzurri che non vanno oltre il pareggio tra le mura dello stadio Maradona e rimandano così il discorso qualificazione.

Nel post partita di Napoli-Union abbiamo atteso i calciatori azzurri all'uscita dagli spogliatoi e le immagini mostrano tutta la delusione sui volti dei giocatori, certamente non soddisfatti del risultato ottenuto.

