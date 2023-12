Napoli-Barcellona, Gazzetta: derby Maradoniano, passerà chi risolverà prima i problemi

Notizie calcio. Sarà Napoli-Barcellona agli ottavi di finale di Champions League, questo il verdetto dell'urna di Nyon. Una gara chiave per gli azzurri anche in vista della possibile qualificazione al Mondiale per club del 2025.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell'editoriale di Luigi Garlando, ha commentato l'accoppiamento Napoli-Barcellona in Champions:

Più difficile pronosticare Napoli e Barcellona che hanno un presente più liquido, pieno di problemi. Quanti ne risolveranno prima di febbraio? Come torneranno Osimhen e Anguissa dalla Coppa d’Africa? Lewandowski tornerà quello vero? Mazzarri ha appena cominciato la sua cura ricostituente. I gol freschi di Kvara e Osi incoraggiano la speranza. Xavi ha perso due volte nel girone e, in casa, contro Real e Girona che guidano la Liga. Grandinano critiche. L’infortunio di Gavi è stata una perdita poderosa, nessuno, per ora, da Pedri a De Jong, sta giocando come sa.

Il Napoli non ha mai battuto i catalani e delle ultime sei sfide di Champions contro spagnole non ne ha vinta una. Ma, per quanto possa crescere questo Barça minore, sappiamo già con certezza che il Napoli ha le carte per giocarsi i quarti. Il derby maradoniano sarà una sfida aperta.