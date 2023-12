Napoli-Barcellona, clamoroso ad AS: baciano la statuetta di Osimhen dopo il sorteggio | VIDEO

Notizie calcio. Tomas Roncero, caporedattore di As, ha commentato così il sorteggio degli ottavi di Champions League che vedrà il Napoli affrontare il Barcellona:

"Osimhen può essere pericoloso, il gran goleador del Napoli, che ha già incontrato il Real Madrid, ma il Real Madrid non è questo Barcellona. Attenzione a Osimhen e Kvaratskhelia. Una partita in onore di Diego Armando Maradona, come si chiama lo stadio del Napoli, che è il vero miglior giocatore della storia, e non Leo Messi come dicono a Barcellona".

Lo stesso Roncero, poi, prende una statuetta di Victor Osimhen, dono di un giornalista napoletano, e comincia a parlarci: "Osimhen, campione, mettili al loro posto! Non sei solo".

