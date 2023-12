Mondiale per Club 2025, Milan out! Napoli in scia Juventus, ma serve una vera impresa: la situazione

Ultime news UEFA Champions League - Con l'addio alla Champions del Milan, il Napoli resta l'unica italiana in lotta per strappare un posto alla Juventus nel Mondiale per Club 2025 a 32 squadre. Con la fine della fase a gruppi della massima competizione europea per club (che si è conclusa ieri sera), la situazione in vista del nuovo torneo che si terrà negli USA nel 2025 è decisamente più definita, anche per le squadre italiane.

Mondiale per Club: situazione Napoli e Juventus

Nel primo Mondiale per Club a 32 squadre, soltanto una tra Juventus e Napoli seguirà molto probabilmente l'Inter, già qualificata (in attesa che la FIFA annunci i criteri definitivi per la compilazione del tanto discusso ranking). Al nuovo torneo, come detto in precedenza, parteciperanno nel complesso 32 squadre da tutto il mondo, di cui 12 europee e con un massimo di due club per Federazione. L'unica eccezione riguarda le squadre che vincono la Champions League, sempre qualificate anche se più di due dovessero provenire dalla stessa Federazione.

Mondiale per Club

Resta da capire se verrà utilizzato il classico ranking UEFA o un ranking stilato dalla FIFA: allo stato attuale, la Juventus passerebbe come seconda squadra italiana. Ed è davanti al Napoli. Che però è qualificato agli ottavi di finale e ha due partite più l'eventuale bonus di raggiungimento dei quarti per provare a superare la Juve.

Sono due, infatti, i metodi e criteri al momento possibili: da una parte il ranking Uefa per club (2 punti per vittoria, 1 per il pari, 4 per partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali), dall'altra un nuovo sistema proposto dalla FIFA che prevedrebbe 3 punti vittoria, 1 per il pari, 5 per la partecipazione e basta, senza i bonus della fase ad eliminazione diretta.

Qualificate Mondiale per Club 2025: la classifica UEFA

Tuttavia, l’esclusione di questa stagione costringe il club piemontese a guardare ancora il Napoli in tv. Il passaggio del turno dei partenopei mantiene alta l’attenzione dei bianconeri, perché la squadra di Mazzarri può ancora superarli nelle gerarchie e prendere il loro posto nella competizione. Non sarà comunque facile, perché al Napoli serviranno ancora tre vittorie e un pareggio nella competizione, il che significherebbe grandi risultati agli ottavi e poi ai quarti di finale.

Al Napoli infatti servirebbe arrivare in semifinale, oppure potrebbe bastare anche un quarto di finale ma solo a determinate condizioni: dovrebbe vincere entrambe le gare degli ottavi e poi centrare almeno un successo nei quarti. In quel caso andrebbe a 47 pari con la Juve e non è ancora chiaro quale delle due squadre si qualificherebbe.

Ad ora i bianconeri rimangono quindi davanti agli azzurri e favoriti per andare al Mondiale per Club, ma non possono portare altri punti alla loro causa. Questa è la situazione con la graduatoria stilata sulla base del ranking quadriennale UEFA (in rosso le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione, a meno che non vincano la Champions League):

Bayern Monaco (Germania) – 100 punti

PSG (Francia) – 77 punti

Inter (Italia) – 74 punti

Borussia Dortmund (Germania) – 67 punti

Porto (Portogallo) – 66 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti

Lipsia (Germania) – 61 punti

Barcellona – 55 punti

Benfica (Portogallo) – 52 punti

Juventus – 47 punti; — ultima qualificata

Siviglia – 42 punti

Napoli – 41 punti

Milan – 41 punti

Salisburgo – 40 punti

Ajax – 39 punti

Shakhtar – 35 punti

Lazio – 33 punti

Qualificate Mondiale per Club 2025: ranking FIFA

Questa è invece la situazione con la graduatoria stilata sulla base dei punteggi che potrebbero essere attribuiti dalla FIFA (in rosso le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione):

Bayern Monaco (Germania) – 109 punti

Inter (Italia) – 75 punti

PSG (Francia) – 75 punti

Borussia Dortmund (Germania) – 69 punti

Porto (Portogallo) – 69 punti

Lipsia (Germania) – 64 punti

Barcellona (Spagna) – 62 punti

Atletico Madrid (Spagna) – 60 punti

Benfica (Portogallo) – 53 punti

Juventus (Italia) – 52 punti — ultima qualificata

Siviglia (Spagna) – 47 punti

Ajax (Olanda) – 47 punti

Salisburgo (Austria) – 45 punti

Shakhtar Donetsk (Ucraina) – 45 punti

Milan (Italia) – 45 punti

Napoli (Italia) – 42 punti

Lazio (Italia) – 30 punti

Il Napoli ha recuperato terreno (a -6 dai bianconeri per i punti UEFA e -10 per i punti FIFA), ma potrebbe diventare un problema per la Juventus soltanto se si qualificasse ai quarti di Champions. Insomma, la lotta è serrata e la Juve non è padrona del suo destino perché dipende dal risultato degli azzurri.

Alle europee già sicure di partecipare (tra cui le vincitrici delle ultime edizioni di Champions: Chelsea, Real Madrid e Manchester City), si aggiungono per quanto riguarda le altre confederazioni i sauditi dell’Al-Hilal, i giapponesi dell’Urawa Reds, gli egiziani dell’AlAhly, i marocchini del Wydad Casablanca, le messicane Monterrey e Leon, gli statunitensi Seattle Sounders e le brasiliane Palmeiras e Flamengo.