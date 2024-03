Mondiale per Club 2025, Lazio fuori: ora solo il Napoli può sorpassare la Juve, ecco come

Arrivano nuove notizie in merito al primo Mondiale per Club a 32 squadre che si giocherà negli Stati Uniti in vista del prossimo anno. Ci sono aggiornamenti riguardo il Mondiale per Club 2025 con la Lazio fuori dai giochi. E' corsa tra Napoli e Juventus per le italiane.

Mondiale per Club 2025

Mondiale per Club 2025: le ultime notizie sulle squadre qualificate

Sono stati ufficializzati i criteri da parte della FIFA ha ufficializzato i criteri per la definizione del ranking utile a stabilire le otto squadre partecipanti al Mondiale per Club 2025a 32 squadre, che si aggiungono alle vincitrici della Champions League dal 2021 al 2024. A Chelsea (2021), Real Madrid (2022) e Manchester City (2023) c'è la classifica delle altre squadre qualificate alla competizione:

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

Inter (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Ne restano quattro da assegnare: uno andrà alla vincente della Champions e tre a chi si classificherà al sesto, settimo e ottavo posto del ranking (eventuale nono posto solo se la vincente della Champions League 2023/24 fosse una squadra già qualificata). Questa la classifica attuale:

Bayern Monaco – 100 punti, qualificata PSG – 79, qualificata Inter – 76, qualificata Porto – 68, qualificata Borussia Dortmund – 68 Atletico Madrid – 62 Lipsia – 61 (fuori dal torneo a causa del limite di massimo due club per Federazione) Barcellona – 56 (fuori dal torneo a causa del limite di massimo due club per Federazione) Benfica – 52 Juventus – 47 (ultima qualificata) Napoli – 42 Salisburgo – 40 Lazio – 35

Juventus fuori dalle Coppe e Lazio uscita agli Ottavi Champions col Bayern Monaco. Resta solo il Napoli in corsa per l'ultimo posto e può sorpassare la Juve. Ma come può il Napoli qualificarsi al Mondiale per Club?

Grazie al pareggio all'andata degli Ottavi Champions con il Barcellona, il Napoli può ancora qualificarsi: dovrà vincere la partita di ritorno (portandosi a 45 punti tra bonus vittoria e bonus passaggio del turno), e poi vincere una sola partita ai quarti (o pareggiarne due) per ottenere il pass. In caso di pareggio contro il Barcellona e qualificazione, servirebbero tre punti e dunque il passaggio alle semifinali di Champions League.