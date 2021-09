Mini abbonamento Champions Milan, il club rossonero verso una decisione: le ultime informazioni

Mini abbonamento Champions Milan, le ultime notizie al riguardo. Il Milan è pronto al ritorno in Champions League sotto la guida di Stefano Pioli. I tifosi, intanto, si chiedono se ci saranno Mini abbonamento Champions Milan per evitare di acquistare i biglietti di tutte le gare. Le avverarie del Gruppo B sono Atletico Madrid, Porta e Liverpool.

Non ci sono al momento novità concrete riguardo i Mini abbonamento Champions Milan. La società in seguito all'utilizzo dello stadio al 50% potrebbe evitare di concedere questa possibilità. Queste le tre partite del Girone Champions Milan:

Milan-Atletico Madrid: martedì 28 settembre, ore 21.00

Milan-Porto: mercoledì 3 novembre, ore 18.45

Milan-Liverpool: martedì 7 dicembre, ore 21.00

Biglietti Milan Champions, che documenti servono

In tanti sono i tifosi che hanno voglia di andare ad assistere a San Siro alla partita Milan Ateletico Madrid, ma anche Milan Porto e Milan Liverpool e questi sono i documenti necessari per l'acquisto del biglietto e per la visione della partita allo stadio:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mini abbonamento Champions Milan, prezzi a confronto

Il Milan anocra non ha dato comunicazione del mini abbonamento Champions Milan per la stagione in corso. Considerando i limiti di tifosi in seguiti alle norme Covid 19 e tanto altro, non c'è sicurezza riguardo questa modalità. Intanto, questo sono i prezzi dei mini-abbonamenti Champions del Milan dell'ultima volta che il club rossonero ha giocato i gironi Champions: