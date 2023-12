Meret: "Importante non prendere gol e vincere. In settimana abbiamo lavorato sulle marcature, su Natan..."

Questo il commento post Napoli-Braga 2-0 del portiere della SSC Napoli, Alex Meret, ai microfoni di Sky Sport.

"E' stata una buona partita, l'abbiamo gestita bene sin dall'inizio. Abbiamo subito un pò troppe occasioni, ma era importante non prendere gol e recuperare compattezza. Era importante passare il turno, siamo soddisfatti della prestazione. Come l'anno scorso proveremo ad arrivare più avanti possibile, siamo pronti e vogliosi di giocare il prossimo turno. Non vogliamo fermarci e vedremo chi ci capiterà. Dovremo giocare con stessa attenzione ed entusiasmo, siamo una squadra forte. Sappiamo che qualsiasi squadra affronteremo sarà difficile. Comunque passare il turno era l’obiettivo che ci eravamo posti, chiunque ci affronti deve sapere che siamo una squadra forte.

Parata? Dovevo fare quello, era un tiro molto forte riuscendo a deviare con la mano di richiamo. Non sono un portiere che fa parate da fotografi, dovevo fare quello per prendere il pallone e l’ho fatto. È una buona parata ed era importante in quel momento non subire gol. Abbiamo lavorato molto in settimana sui cross e la perdita di marcatura in area. Abbiamo fatto molto meglio e molto vicini agli uomini. Loro erano bravi a trovare il terzo uomo e smarcarsi. Oggi abbiamo fatto passa avanti. Natan? Sta giocando in un ruolo non suo, è un ragazzo serio. Ha tanto da migliorare, ma è un grande giocatore con enorme potenziale. L'anno scorso c'era Kim che era un grande campione, ma quest'anno ci sono altri ragazzi e chiunque gioca cerca di dare una mano alla squadra"