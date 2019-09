Andy Robertson ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del Liverpool: "Dobbiamo recuperare in fretta e bene perchè martedì rigiochiamo di nuovo e sarà stavolta in Champions League. Sarà un mese di settembre molto impegnativo per quanto riguarda gli incontri ravvicinati e le energie che bisognerà spendere. Origi? Siamo dispiaciuti per l'infortunio, speriamo non sia grave. Firmino quando è entrato ha fatto molto bene"