Notizie Calcio -Lunga intervista rilasciata da Fabinho al sito ufficiale del Liverpool in vista della partita di questa sera contro il Napoli: "Siamo tra i favoriti per vincere nuovamente la Champions League. E' sempre così quando parti da campione in carica. Questa è una competizione difficile dove ci sono le migliori squadre d'Europa. Il nostro obiettivo ora è qualificarci agli ottavi pensando partita dopo partita. Abbiamo una squadra forte che può ben figurare in tutte le competizioni"