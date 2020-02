Notizie Calcio - Sconfitta di misura per la Juventus in Francia nell'anadata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono stati sconfitti di misura dal Lione per 1-0 grazie al gol di Tousart. Ora gli uominidi Sarri sono chiamati alla rimonta tra le mura di casa dell'Allianz Stadium di Torino per accedere ai quarti della massima competizione europea.