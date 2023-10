La gioia di Ostigard e la beffa di Meret: le emozioni di Napoli-Real Madrid 2-3 | FOTOGALLERY CN24

Il Napoli perde 2-3 contro il Real Madrid in Champions League, in allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera (43’st Mario Rui); Anguissa (43’st Simeone), Lobotka (43’st Cajuste), Zielinski (30’st Raspadori); Politano (24’st Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia. In panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Gaetano, Lindstrom, Zerbin. Allenatore: Garcia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga (19’st Mendy ); Valverde, Tchouameni, Kroos (19’st Modric); Bellingham; Rodrygo (30’st Joselu), Vinicius (39’st Ceballos) In panchina: Lunin, Canizares, Vazquez, Fran Garcia, Carrillo, Diaz. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Turpin (Fra).

RETI: 19’pt Ostigard, 27’pt Vinicius, 34’pt Bellingham, 9’st Zielinski (rig.), 33’st Meret (aut.).

NOTE: Ammoniti: Camavinga, Natan, Bellingham, Kepa. Angoli 9-9. Recupero 1′; 5′.