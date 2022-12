L'Eintracht Francoforte allerta i tifosi: "Attenti a Napoli, non prenotate hotel e non fatevi scoprire"

Ultime notizie. Napoli-Eintracht Francoforte sarà la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, si gioca il 15 marzo allo stadio Diego Armando Maradona e in vista del match il club tedesco ha diramato un comunicato ufficiale.

Comunicato Eintracht Francoforte

Nel comunicato dell'Eintracht, rivolto ai tifosi tedeschi che andranno in trasferta a Napoli, si legge un accorato monito alla sicurezza dei tifosi, con la città di Napoli che viene definita "rischiosa". Il club fa sapere che la settimana scorsa una delegazione dell'Eintracht si è regata a Napoli per stabilire contatti con le autorità di polizia ed organizzare il trasporto dei tifosi allo stadio la sera della partita: "Non sarà possibile recarsi individualmente allo stadio e, a causa dei rischi legati alla sicurezza, l'Eintracht sconsiglia di prenotare hotel a Napoli o di identificarsi come tifoso dell'Eintracht".

Tra i consigli c'è anche quello di "non indossare abiti da tifoso" e di "non soggiornare a Napoli nei giorni precedenti e successivi alla partita".