Kiss Kiss Napoli - Champions ed Europa League, nessuna riunione dell'esecutivo UEFA relativo ai rinvii

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Alcuni organi d’informazione italiana ci dicevano che era in corso una riunione all’esecutivo UEFA per i rinvii di Champions ed Europa League: vi diciamo in modo certo, avendo verificato tutte le fonti, che in questo momento non è in corso alcuna riunione per parlare di rinvii delle partite di Champions ed Europa League. Nel frattempo loro non si riuniscono, ed il Getafe e la Roma non giocheranno contro Inter e Siviglia. Il 3-0 a tavolino sarebbe una follia, secondo me.

Confermo invece un'altra cosa: i dati dei contagiati in Spagna si sono aggravati, si preannuncia che il Governo stia per sospendere Serie A e Serie B anche lì"