Ma il tocco di mano in area non è rigore? Caso Jaeckel in Napoli-Union Berlino | FOTO

Moviola Napoli Union Berlino - Rigore negato al Napoli di Rudi Garcia al minuto 95? Spunta il caso Jaeckel con l'arbitro e il Var che non si accorgono della clamorosa ingenuità del difensore della squadra tedesca.

Napoli Union Berlino: tocco di mano di Jaeckel, era rigore?

Napoli - E' un caso quello di Paul Jaeckel il giorno Napoli-Union Berlino. Il difensore dell'Union Berlino, nel tentativo di abbracciare il proprio portiere (Ronnow) per la parata al minuto 95 sulla girata di Kvaratskhelia, ha anche toccato il pallone con la mano. Tantissime polemiche dei tifosi sui social - il primo a segnalarlo è Alfredo D., che ringraziamo per la segnalazione - dopo aver visto le immagini che chiedono giustizia per un calcio di rigore non concesso al Napoli nei minuti finali, a causa di Jaeckel che ha toccato il pallone con la mano.

Ma cosa dice il regolamento sui falli di mano in area di rigore?