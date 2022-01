Inter: Barella squalificato per due giornate, il motivo

Le ultime in casa Inter con la squalifica di Nicolò Barella di due giornate, non ci sarà nessun ricorso da parte dell'Inter per ridurre la squalifica che la UEFA ha stabilito per il giocatore in occasione degli ottavi di Champions League contro il Liverpool.

Nicolò Barella salterà entrambe le sfide contro il Liverpool per squalifica. La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato la decisione presa dal Comitato Etico e di Disciplina dopo l'espulsione del centrocampista durante Real Madrid-Inter per fallo di reazione su Eder Militao. Al giocatore nerazzurro sono state comminate due giornate di squalifica, da scontare appunto nei due match degli ottavi di Champions League contro i Reds.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A