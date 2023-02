Incassi Champions Napoli: 80 milioni in arrivo superando gli Ottavi

Incassi Champions League Napoli. De Laurentiis e il Napoli hanno l'obiettivo di superare gli Ottavi di Finale di Champions League per provare a dare una svolta al progetto. Infatti, il Napoli, superando gli Ottavi contro l'Eintracht Francoforte, come rivelato da Calcio&Finanza, sfiorerebbe un incasso di 80 milioni di euro. La cifra esatta che andrebbe nelle casse della società di Aurelio De Laurentiis è di 78 milioni con l'accesso ai Quarti. Oltre ad un bottino importante ci sarebbe anche il traguardo storico mai raggiunto prima, con l'appeal che aumenterebbe ancor di più per tutto il valore del club.