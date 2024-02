Il Napoli deve superare il tabù Barcellona: da febbraio 2020 è la quinta partita tra i due club

Napoli e Barcellona, campioni d'Italia e di Spagna in carica, si affrontano al Diego Armando Maradona all'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Di seguito le statistiche della UEFA. Il Napoli si presenterà all'appuntamento con un nuovo tecnico in panchina dopo che il commissario tecnico della Slovacchia, Francesco Calzona, ha sostituito Walter Mazzarri appena 48 ore prima dell'andata.

Il Barcellona è agli ottavi per la prima volta dopo tre stagioni ed è arrivato primo nel Gruppo H, superando il Porto grazie ai confronti diretti: entrambe le squadre erano infatti arrivate a pari merito con 12 punti. Mentre il Napoli ha superato gli ottavi di finale per la prima volta nel 2022/23, il Barcellona cerca di passare questo turno per la prima volta dal 2019/20, quando ha collezionato la 13esima partecipazione consecutiva ai quarti di finale.

Precedenti

Vittorie Napoli 0

Vittorie Barcellona 2

Pareggi 2

Gol Napoli 5

Gol Barcellona 9

Questa è la quinta partita tra le due squadre (tutte da febbraio 2020). Il Barcellona ha eliminato i partenopei due volte su due.

La squadra spagnola si è imposta con un 4-2 complessivo agli ottavi di Champions League 2019/20. L'andata a Napoli (25 febbraio) si è conclusa 1-1 con i gol di Dries Mertens (30') e Antoine Griezmann (57').

I gol nel primo tempo di Clément Lenglet (10'), Lionel Messi (23') e Luis Suárez (45'+1 r.) hanno consentito al Barcellona di vincere la gara di ritorno al Camp Nou dell'8 agosto per 3-1. Gli azzurri hanno risposto solo con un rigore di Lorenzo Insigne (45'+5).

Il Barcellona ha poi perso 8-2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale.

Anche l'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League 2021/22 è finita 1-1. A Barcellona, il Napoli si è portato in vantaggio con Piotr Zieli?ski al 29', ma i padroni di casa hanno pareggiato con un rigore di Ferran Torres al 59'.

I gol di Jordi Alba (8') e Frenkie de Jong (13') hanno portato il Barcellona in vantaggio al Maradona al ritorno; anche se Insigne ha accorciato su rigore al 23', Gerard Piqué (45') e Pierre-Emerick Aubameyang (59') hanno risolto di fatto la gara, mentre Matteo Politano ha segnato un gol di consolazione per i padroni di casa.

Ai quarti, il Barcellona è stato eliminato dai futuri vincitori dell'Eintracht Francoforte con un 4-3 complessivo.