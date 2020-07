Il Mattino su Mertens: contro il Barcellona spera di realizzare un altro gol storico, concedere il bis può fare tutta la differenza del mondo

Notizie Calcio Napoli - Contro il Barcellona l'attaccante belga Dries Mertens ha segnato il gol numero 121 in azzurro, quello che lo ha portato a eguagliare Hamsik in cima alla classifica dei marcatori del Napoli. Ne parla Il Mattino:

"Contro il Barcellona spera di realizzare un altro gol storico, quello che porterebbe per la prima volta il club azzurro tra le migliori 8 d'Europa. È per questo che ha già messo nel mirino la partita dell'8 agosto. Per Dries l'unica porta che conta è quella difesa da Ter Stegen, il portiere tedesco del Barcellona. Ha dimostrato di sapergli fare gol, ma concedere il bis, in terra spagnola o dovunque si giocherà, può fare tutta la differenza del mondo"