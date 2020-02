Il Mattino - Callejon torna titolare con il Barcellona, l'ex Real Madrid in cerca di un gol che vale doppio

Ultimissime calcio Napoli- Con il Barcellona, per gli ottavi di finale di Champions League, torna Callejon, una partita speciale per il calciatore spagnolo ed ex Real Madrid. Come riporta Il Mattino, l’esterno d’attacco azzurro è cresciuto nel settore giovanile dei Blancos dal 2002 al 2006 e dal 2011 al 2013 con la prima squadra ha vinto una Liga e una coppa di Spagna, per poi passare al Napoli. Con il Barcellona ha giocato da avversario sette volte, tenendo presenti oltre alle sfide con la maglia del Real Madrid anche quelle precedenti nei tre anni con l’Espanyol quando riuscì a segnare anche una rete. Questa sarà sicuramente l'ultima stagione di Callejon, visto il contratto in scadenza a giugno, soltanto due reti per lui in questa stagione. Il calciatore proverà a trovare ancora una volta la rete contro il Barcellona.