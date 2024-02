Goal.com - Xavi rischia l'esonero dal Barcellona se non supererà il Napoli in Champions League

Xavi rischia l'esonero invernale se non supererà il Napoli in Champions League, lo scrive Goal.com.

Avversario dei partenopei negli ottavi di finale, il tecnico del Barcellona Xavi rischia grosso dopo un terribile periodo:

"Il team catalano ha perso la Supercoppa di Spagna, è stato eliminato dalla Coppa del Re e continua a deludere in campionato. Secondo quanto evidenziato dai media spagnoli, se Xavi verrà eliminato negli ottavi la sua avventura al Barcellona finirà immediatamente. La distanza dal Real Madrid sembra incolmabile, sia per gli scarsi risultati blaugrana, sia per la continua corsa della squadra di Ancelotti, e l'unico grande obiettivo stagionale rimane la Champions League. AS scrive che l'esonero è possibile e fa sapere che al suo posto in Catalogna potrebbe arrivare Rafa Marquez come traghettatore fino a fine stagione"