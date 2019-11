Genk, il presidente Croonen: "Napoli e Liverpool su Berge, vuole vincere la Champions. Daremo tutto con il Salisburgo, con ci aspettavamo gli azzurri così in difficoltà"

Ultimissime calcio Napoli - Peter Croonen, presidente del Genk, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "C'è molta fiducia per la partita con il Salisburgo. Ora c'è un nuovo allenatore e stiamo lavorando bene. Non mi aspettavo che Napoli e Genk iniziassero con queste difficoltà. Berge è uno dei giovani più forti in Europa, sta giocando la prima volta la Champions League e in futuro vorrebbe vincerla, è un calciatore molto ambizioso. Napoli, Liverpool e tanti altri principali club europei hanno messo gli occhi su di lui".