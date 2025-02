Formazioni ufficiali Juventus-PSV, le scelte di Thiago Motta e Bosz

Champions League - Primo appuntamento dei playoff della UEFA Champions League 2024/25, la Juventus si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro il PSV Eindhoven.



Prendono il via gli spareggi della massima competizione europea e i bianconeri affrontano tra le mura amiche dell'Allianz Stadium gli olandesi nella gara d'andata, con il ritorno in programma mercoledì 19 febbraio 2025.



La squadra di Thiago Motta ha già affrontato il PSV in questa stagione, vincendo per 3-1 a Torino il 17 settembre scorso nella prima giornata della fase campionato.



Chi passa il turno affronterà agli ottavi di finale una tra Inter e Arsenal.



JUVENTUS-PSV: CANALE TV E DIRETTA STREAMING



Partita: Juventus-PSV



Data: martedì 11 febbraio 2025



Orario: 21.00



Canale tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), NOW



Streaming: Sky Go, NOW



PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PSV



JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

PSV (4-2-3-1): Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong. All. Bosz.



FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus - in attesa di comunicazione

PSV - in attesa di comunicazione