Finale Champions League, Liverpool-Real Madrid: data, orario e luogo

Champions League - Il Real Madrid batte in Manchester City in semifinale di Champions League e raggiunge il Liverpool in finale. Sarà Liverpool Manchester City la finale Champions League con data il 28 maggio alle ore 21:00.

Finale Champions League

Si conclude 3-1 dopo i tempi supplementari Real Madrid Manchester City e con un complessivo 6-5 passa il turno la squadra di Ancelotti. Finale Champions con Real Madrid Liverpool. Si gioca sabato 28 maggio alle ore 21:00.

Liverpool-Real Madrid

Dove vedere la finale Champions League

La finale Champions League sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Canale 5 in chiaro e Amazon Prime Video, nella versione streaming. Mobilità anche su Sky Go e Mediaset Infinity.