Eurorivali - Problemi per l'Eintracht, infortunio per Mario Gotze: i dettagli

Ultime notizie Champions League - Due gare di Bundesliga, poi il ritorno al Maradona degli ottavi di finale di UCL dopo il ko casalingo per 2-0: il periodo non è dei migliori per l'Eintracht Francoforte che nel weekend è incappato nella seconda sconfitta consecutiva, con il 2-1 a Lipsia che li ha visti sconfitti. Il sesto posto in classifica resta, saldo ma i punti dalla zona Champions aumentano: ora sono 4 proprio dai sassoni.

Eintracht, infortunio per Gotze: i dettagli

Ma a destare preoccupazione in vista dei prossimi impegni (Wolfsburg, Stoccarda e Napoli il 15 marzo a Fuorigrotta) è l'infortunio di Mario Gotze: il centrocampista era assente nell'ultima uscita per un problema agli adduttori.

Gotze e Anguissa in Eintracht-Napoli

Un momento non facile per la squadra, attesa peraltro da un'altra trasferta nel weekend, contro il Wolfsburg, sua diretta inseguitrice in classifica. Questo lo stato di forma della squadra (ultime 5 partite):