Eurorivali - Cadiz-Real Madrid 0-3, sorride Ancelotti: Rodrygo-Bellingham on fire! Out Brahim: il motivo

Eurorivali SSC Napoli in Champions League - Vittoria per Ancelotti in Cadice-Real Madrid: la squadra spagnola che mercoledì al Bernabeu affronterà il Napoli ha battuto il Cadiz per 3-0 in trasferta. E l'ha fatto grazie ai colpi (e che colpi!) di Rodrygo e Bellingham, al rientro dagli infortuni.

Subito protagonisti, Rodrygo (che ha giocato titolare al posto di Brahim Diaz out per diarrea poco prima del fischio d'inizio) con una doppietta e l'assist per Bellingham che ha chiuso il match col gol del 3-0 al 74' su servizio del brasiliano del Real Madrid che ha segnato al 14' e al 64', su assist di Luka Modric. Con Camavinga-Thouameni ai box, si son rivisti dal 1' sia Kroos che proprio Modric e nella ripresa ha trovato spazio anche Ceballos.