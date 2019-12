Champions League - Il Liverpool in ansia per Dejan Lovren che ha dovuto abbandonare il campo durante la partita di Premier League contro il Bournemouth. Al suo posto Joe Gomez che ha formato con Van Dijk la coppia difensiva. Martedì sera Klopp rischia di giocare contro il Salisburgo con soltanto due difensori centrali, in una partita decisiva per il futuro dei Reds in Champions League. Lo riporta Liverpool Echo.