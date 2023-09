ECA, presente Valentina De Laurentiis a rappresentare la SSC Napoli: 30ª Assemblea Generale | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Presente anche il club partenopeo alla 30ª Assemblea Generale a Berlino dell'ECA (European Club Association), che s'è tenuta dal 5 al 7 settembre 2023.

Valentina De Laurentiis all'ECA

A presenziare, in rappresentanza della SSC Napoli, vi era Valentina De Laurentiis, come mostrato in queste immagini:

Ufficializzati i nomi dei 30 membri del board dell'ECA per il prossimo triennio, in seguito all'assemblea elettiva che si è tenuta a Berlino. Confermato l'ad dell'Inter, Antonello, tra le novità c'è l'ingresso di Dan Friedkin nel comitato esecutivo, l'organo più ristretto di 7 membri scelto dall'Eca stessa, e quella del co-fondatore di 777 Partners, proprietaria del Genoa. Ecco l’elenco completo dei 30 membri del consiglio: