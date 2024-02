Dove vedere Napoli-Barcellona in tv e streaming: definito il canale

Ultime notizie Champions League - Dopo il sorteggio degli ottavi a Nyon tutti si chiedono dove vedere Napoli-Barcellona di UEFA Champions League. Protagoniste le tre italiane Inter, Lazio e Napoli contro Atletico Madrid, Bayern Monaco e Barcellona.

Per chi non sarà allo stadio, è importante sapere dove poter guardare Napoli-Barcellona in diretta tv o in live streaming. E questa volta, il match del Napoli sarà in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video, che ha il diritto di trasmettere in esclusiva la migliore partita del mercoledì. La piattaforma streaming ha già scelto quali gare trasmetterà trasmetterà per quanto riguarda gli ottavi di finale. Piattaforma che è accessibile da smartphone, smart tv, tablet e altri dispositivi.

1 mese gratis su Amazon Prime Video, clicca qui: www.primevideo.com/1-mese-gratis/

Queste le gare che trasmetterà Amazon Prime Video:

mercoledì 14 febbraio Lazio-Bayern Monaco

mercoledì 21 febbraio Napoli-Barcellona

mercoledì 13 marzo Atletico Madrid-Inter

Resta da definire mercoledì 6 marzo, fra Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenhagen: la scelta verrà resa nota dopo le gare di andata di martedì 13 febbraio.

Dove vedere Napoli-Barcellona in tv e in streaming

Per poter guardare Napoli-Barcellona in diretta tv e in live streaming sarà necessario collegarsi alla piattaforma di Amazon Prime Video:

Vuoi approfittare di 1 mese gratis su Prime? Clicca QUI. Se hai già usufruito di un mese gratis in passato, prova ad utilizzare un nuovo indirizzo e-mail.

Se non sai dove vedere Napoli vs Barcellona in streaming, dunque, sappi che la partita di Champions si potrà vedere solo su Prime Video. Clicca sul banner qui sopra e approfitta della prova gratis di 1 mese!

Nell'abbonamento sono inclusi film, serie tv e tutto il palinsesto Prime

L'iscrizione è gratis, il primo mese è gratis: puoi disattivare l'abbonamento in qualsiasi momento e non paghi niente. Altrimenti dal secondo mese costa 49,99 euro all'ANNO (sarebbero 4,99 euro al mese). Clicca su ISCRIVITI GRATIS.

Sei già abbonato ad Amazon Prime Video? Nessun problema! Ti basterà collegarti sulla piattaforma e cercare la partita del Napoli in diretta nella categoria "Sport". Se invece non hai un abbonamento Prime Video, c'è una buona notizia: oggi hai a disposizione la possibilità di abbonarti gratis a Prime Video per 30 giorni.

Infatti, i nuovi abbonati Prime hanno diritto ad un periodo di prova gratuito di 30 giorni, un mese gratis alla fine del quale potranno decidere se rescindere o meno l'abbonamento.

Come attivare 1 mese gratis su Prime Video? Clicca QUI e iscriviti!

Al termine del periodo di prova di 30 giorni, il costo dell'abbonamento sarà di 4,99 euro al mese, cioè 49,99 euro all'anno. Ricordati che potrai disdire l'abbonamento in qualsiasi momento, senza alcuna penale e senza pagare niente. Approfitta di 1 mese gratis su Prime Video per guardare la Champions League in diretta!

In qualità di partner del programma di Affiliazione Amazon, CalcioNapoli24.it guadagna una piccola percentuale sugli acquisti idonei, senza alcuna variazione di prezzo per il consumatore.