Dove vedere Barcellona-Napoli? Tv e streaming: gara in chiaro su Mediaset! Si gioca alle 21

Barcellona Napoli TV - Barcellona-Napoli Canale 5, dove vederla? La squadra di Gennaro Gattuso affronta la squadra di Setien nel ritorno degli ottavi finale di Champions League. C'è il Barcellona al Camp Nou per il sogno quarti di finale. Partita in chiaro su Canale 5 e Sky. Barcellona Napoli diretta Tv.

Barcellona Napoli

Barcellona Napoli

8/08/2020 ore 21:00 Barcellona-Napoli

Barcellona Napoli Champions

Dove vedere Barcellona Napoli in Tv

Barcellona Napoli - Dove si vede Barcellona Napoli, Canale 5? La gara tra Barcellona e Napoli non sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Il match sarà visibile anche in Chiaro su Canale 5 di Mediaset. Per Sky sarà necessario disporre di un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio, quindi non sarà visibile su DAZN. Per prendere visione alla partita è necessario scaricare l'applicazione.

Calendario Champions

Barcellona Napoli streaming, dove vederla

Gratis - Dove guardare in streaming Barcellona Napoli? La partita di Champions è possibile seguire il match anche in streaming su SKY GO e NOW TV, scaricando l'applicazione.

Rojadirecta e HesGoal, le partite in streaming

8/08/2020 ore 21:00 Barcellona-Napoli

dove vedere Barcellona Napoli