Da Liverpool - Salah resta in panchina contro il Crystal Palace, preservato da Klopp in vista del Napoli

Notizie Calcio -Il Liverpool fatica ma vince contro il Crystal Palace nella gara valida per la tredicesima giornata di Premier League. Un gol di Firmino all'85' salva i Reds e regala tre punti d'oro per consolidare il primato. Jurgen Klopp ha deciso di lasciare fuori Salah per preservarlo in vista della sfida contro il Napoli in Champions League. L'attaccante egiziano ha smaltito da poco un infortunio alla caviglia subito sei settimane fa nella partita contro il Leicester. Rimasto in panchina, ha guardato i compagni battere il Crystal Palace per 1-2. Klopp vuole vincere contro gli azzurri di Ancelotti e quindi schiererà Salah nel tridente offensivo. Lo riporta LiverpoolEcho.