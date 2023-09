Champions League, è ufficiale: Union Berlin-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5

Ultim'ora: bella notizia per i tifosi napoletani! Mediaset ha appena annunciato quali saranno le partite di UEFA Champions League trasmesse in chiaro su Canale 5 nei prossimi mesi e per la gioia dei tifosi partenopei c'è anche una partita del Napoli!

Partite Champions in chiaro

Ecco la lista delle partite di Champions gratis in chiaro su Canale 5:

19 settembre: Lazio-Atletico Madrid

3 ottobre: Inter-Benfica

24 ottobre: Union Berlin-Napoli

7 novembre: Milan-PSG

28 novembre: Milan-Borussia Dortmund

12 dicembre: Inter-Real Sociedad

Union Berlin vs Napoli

Dunque è ufficiale: la partita Union Berlin-Napoli, terza giornata della fase a gironi del gruppo C di Champions League, in programma per martedì 24 ottobre 2023 all'Olympiastadion di Berlino, si potrà vedere gratis in chiaro su Canale 5.