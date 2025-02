Champions League su Prime Video: ecco la gara scelta per i playoff d’andata

Champions League su Prime Video: nuovo grande appuntamento sulla piattaforma Amazon per l’andata dei playoff a eliminazione diretta. Andrà in scena un match fondamentale per entrambe le squadre coinvolte, considerando che entrambe si giocheranno tra andata e ritorno l’accesso agli ottavi di finale per questo nuovo storico format della competizione europea. Le prime 8 della maxi classifica hanno già strappato il pass per la prossima fase e attendono di conoscere l'avversaria: tutte le altre, dal 9° al 24° posto, passeranno invece per questo incrocio secco.

Playoff Champions League anche su Prime Video

L’introduzione dei playoff è una delle novità più interessanti di questa edizione 2024/25 e Amazon Prime Videocontinua a offrire ai suoi abbonati la possibilità di seguire le migliori partite della competizione senza costi aggiuntivi.

Ogni mercoledì il colosso dello streaming trasmette in esclusiva un big match, garantendo una copertura completa con pre-partita, approfondimenti e interviste esclusive. Anche chi non è ancora abbonato può sfruttare la prova gratuita di 30 giorni, accedendo non solo a Prime Video ma anche a tutti i servizi inclusi nell’abbonamento Amazon Prime, come spedizioni veloci, Prime Music e Prime Reading.

Terminato il periodo di prova, si può scegliere se continuare con l’abbonamento al costo di 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno, oppure disdire senza alcun costo. Un’opzione che molti appassionati hanno già sfruttato per godersi un mese di Champions League senza impegni.

Champions League su Prime Video: scelta la partita playoff

Ma veniamo alla domanda più attesa: quale partita sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video per i playoff d’andata? La scelta è caduta su Feyenoord-Milan, un duello che promette scintille e che andrà in scena mercoledì sera alle 21:00.

Dopo una prima fase altalenante, il Milan è chiamato a un’altra prova di carattere. I rossoneri non sono riusciti a conquistare l’accesso diretto agli ottavi ma hanno ancora una chance attraverso questi playoff. La trasferta in Olanda rappresenta un ostacolo insidioso ma si possono gettare delle basi importanti in vista del ritorno a San Siro.

Qualificatosi in questa fase intermedia come 13°, il Diavolo affronterà gli olandesi che ci sono arrivati tramite il 19° posto. Appuntamento mercoledì 12 febbraio alle 21.00.